Бывший наследный принц Иордании заявил, что отправлен под домашний арест

Ему запрещено общаться с людьми и выходить на улицу.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил в своем видеообращении, что помещен под домашний арест. По его словам, это произошло из-за критики действий правительства. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал "Би-би-си".

По словам Хамза бен Хусейна, начальник генерального штаба иорданских ВС оповестил его о запрете выходить на улицу, а также общаться с другими людьми. Однако бывший наследный принц сообщил, что к нему лично претензий и обвинений никаких нет.

Поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля. из обращения Хамза бен Хусейна

Хамза бен Хусейн также заявил, что не несет ответственности за провал в управлении, а также коррупцию в правительстве страны. По его словам, такая ситуация наблюдается уже на протяжении 15-20 лет.

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Видео: Youtube/pik tub