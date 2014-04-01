Силовики задержали ключевого подозреваемого по делу о прослушке политиков

Членам ОПГ будет выбрана мера пресечения.

Силовики задержали ключевого подозреваемого по уголовному делу о незаконной прослушке политиков и чиновников. Об этом журналистам ТАСС сообщили собственные эксперты в Свердловской области. По данным надзорного ведомства, пойманы несколько фигурантов расследования. Один из них остановлен на государственной границе с Казахстаном. Днем 30 марта оперативники провели серию обысков по местам жительства предполагаемых членов ОПГ.

Обыски прошли одновременно по 13 адресам. Причиной масштабной операции стала попытка одного из ключевых подозреваемых скрыться за рубежом. 27 марта при попытке пересечения российско-казахстанской границы он был задержан. источник агентства

В ближайшее время в отношении задержанных будет выбрана мера пресечения. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под арест. Предположительно, прослушка представителей городской администрации и местных парламентариев велась с осени 2019 года. Также члены ОПГ прослушивали разговоры властей региона и представителей крупного бизнеса.

Напомним, что в октябре прошлого года в Кировском районном суде города Екатеринбурга заключили под стражу подозреваемого в слежке за депутатами и чиновниками региона.

Названы телефоны, которые защищены от прослушки.

Фото: Piter.tv