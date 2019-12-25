Названы телефоны, которые защищены от прослушки

Абоненты мобильных сетей с шифрованием стандарта А5/3 и технологиями VoLTE защищены наиболее всего.

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал агентству "Прайм", какие телефоны сегодня защищены лучше всего от прослушки. По словам специалиста, при большом желании прослушать разговоры можно на любом телефоне. Однако абоненты мобильных сетей с шифрованием стандарта А5/3 и технологиями VoLTE защищены наиболее всего.

Курамин отметил, что телефонные разговоры прослушиваются на трех уровнях. На уровне прикладного ПО прослушка происходит с помощью различных программных закладок и троянов. На втором уровне злоумышленник разворачивает базовую станцию с параметрами оператора и заставляет телефон подключиться к ней. Для определения таких атак существуют специальные программы, которые постоянно сверяют идентификаторы обнаруженных базовых станций.

На уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора пользователь лишается возможности обеспечить целостность и сохранность своих данных.

Чтобы избежать прослушки, можно использовать спутниковый телефон, не завязанный на конкретного сотового оператора. Если на территории вашей страны нет наземных станций, ваш разговор не смогут прослушать даже спецслужбы. Стоит такой аппарат от 40 тысяч рублей.

Кроме того, некоторые производители смартфонов встраивают в аппарат защиту от перехвата телефонного разговора. Стоят такие гаджеты от 30 тысяч рублей, однако можно найти и более дешевые аналоги. К примеру, собственную систему шифровки данных имеют телефоны BlackBerry. Однако чтобы обеспечить сохранность данных, необходимо, чтобы оба собеседника имели такой телефон. В противном случае смысла в его использовании нет.

Курамин также предупредил, что не все функции, которые гарантирует производитель, имеют сертификаты в области информационной безопасности. Бывают случаи, когда громкие заявления на практике имеют очень много условий, о которых в рекламе не сообщается.

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