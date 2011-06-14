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В Тосненском районе мужчина 9 лет проведет в колонии за убийство в круглосуточном магазине
Сегодня, 12:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тосненском районе мужчина 9 лет проведет в колонии за убийство в круглосуточном магазине

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Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Тосненском районе Ленинградской области мужчина приговорен к 9 годам колонии за убийство. Об это сообщили в Тосненской городской прокуратуре.

В суде были представлены неопровержимые доказательства того, что ночью 1 февраля 2025 года обвиняемый Чижов, находясь в круглосуточном магазине "РосАл", в ходе конфликта нанес потерпевшему колото-резаную рану в область горла, от чего последний скончался на месте происшествия.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, а также особую тяжесть и общественную опасность совершённого преступления, приговорил Чижова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее полицейские Лужского района задержали подозреваемого в убийстве. Было установлено, что 38-летний мужчина напал на парня в ходе словесного конфликта из-за шума в квартире. Злоумышленника задержали по "горячим следам". 

Фото: Piter.tv

Теги: тосно, убийство
Категории: Лента новостей,

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