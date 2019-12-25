Петербуржца приговорили к 9 годам ИК за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть женщины

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Вынесен приговор петербуржцу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть женщины. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

В суде установлено, что 3 сентября 2024 года фигурант Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома 26, корпус 2 по улице Турку, в ходе конфликта нанес потерпевшей ножевые ранения. От полученных повреждений женщина скончалась спустя не кольцо дней в медицинском учреждении.

Суд признал Л. виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в больнице на Авангардной после падения с каталки умерла 88-летняя пенсионерка.

Фото: Piter.tv