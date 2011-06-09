В больнице на Авангардной после падения с каталки умерла 88-летняя пенсионерка

Её по неосторожности уронила дочь.

В городской петербургской больнице на Авангардной улице пенсионерку уронили с каталки в больнице, и она умерла. Об этом рассказали в "Оперативном прикрытии".

Трагический инцидент произошел при госпитализации пожилой женщины. Накануне вечером 88-летняя пенсионерка была доставлена скорой помощью в приемный покой из квартиры с приступом болезни сердца и высоким давлением.

При перемещении с каталки на кушетку 65-летняя дочь женщины по неосторожности уронила свою мать. Пенсионерка скончалась через час в больнице.

Труп был направлен в морг на вскрытие для уточнения причины смерти.

В Ленинградской области женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины с особой жестокостью. Она облила растворителем и подожгла 73-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv