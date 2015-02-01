Петербуржцы проведут 9 лет в местах лишения свободы за поджог релейного шкафа

Они получили за этот "заказ" 8 тысяч рублей.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил двух обвиняемых, Василия Иванова и Сергея Саратовцева, к девяти годам лишения свободы за поджог релейного шкафа, который нанес ущерб ОАО "РЖД" в размере почти 600 тысяч рублей.

Как установило следствие, в мае 2023 года Саратовцев, откликнувшись на предложение в чате о вознаграждении за диверсию, привлек к преступлению своего знакомого Иванова. Они выбрали объект на железнодорожном перегоне "Новая Деревня" – "Лахта". Злоумышленники приобрели необходимые материалы, вскрыли шкаф и подожгли его, зафиксировав процесс на видео для отчета перед заказчиком, который перевел обещанные 8 тысяч рублей.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись. Прокурор просил назначить наказание в виде 12,5 лет лишения свободы, но суд сократил срок до 9 лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее подозреваемый в поджоге оборудования на ж/д станции Рыбацкое рассказал, зачем он это сделал.

Фото и видео: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга