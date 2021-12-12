Подозреваемый в поджоге оборудования на ж/д станции Рыбацкое рассказал, зачем он это сделал

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 205 УК РФ.

За поджог оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое задержан 62-летний местный житель. Подробности инцидента рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители вышли на след и задержали 62-летнего петербуржца, подозреваемого в поджоге поста секционирования контактной сети на станции Рыбацкое в Невском районе Петербурга. Он сообщил, что кураторы сказали, что релейном шкафу таким образом нужно уничтожить некие жучки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 205 УК РФ. На время его расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2025 года. Расследование продолжается.

Фото-и видео: УТ МВД России по СЗФО