Похитителям кошачьего корма в зоомагазине на Художников огласили приговоры

Один из мужчин на глазах продавцов хватал со стеллажей корм и выбегал из магазина, второй в это время удерживал входную дверь открытой.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста и местного жителя. Им вменяют в зависимости от степени участия ч. 1 ст. 161, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Об этом рассказали 4 апреля в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года подсудимые, выбрав в качестве объекта преступного посягательства упаковки корма для кошек и котят с чувствительным пищеварением, в зоомагазине в доме 33к1 по проспекту Художников похитили три пачки товара весом в 9 килограммов. Один из мужчин на глазах продавцов хватал со стеллажей корм и выбегал из магазина, второй в это время удерживал входную дверь открытой. Ущерб – 6 тыс. рублей. Первый уже совершал аналогичные преступления: он три раза похитил семь пачек корма общей стоимостью порядка 20 тыс. рублей. Все это злоумышленник совершал в период нахождения на испытательным сроке.

Оба вину признали, ущерб возместили и пояснили, что перепродавали товар на улицах. Рецидивисту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму – 1 год 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее на Piter.TV: менеджер по продажам в магазине на Балканской площади похитил из кассы 16 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга