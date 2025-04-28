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Петербуржец, по вине которого в коммуналке погибли 5 человек, предстанет перед судом

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Он в состоянии опьянения не потушил сигарету и начался пожар.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности пятерым потерпевшим в результате пожара. Подробности по уголовному делу ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что ночью 8 ноября 2024 года петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире на 5-й Советской улице, оставил непотушенную сигарету в своей комнате, в результате чего огонь распространился по всей квартире, где спали соседи. В результате пожара 5 жильцов квартиры скончались, среди них двое несовершеннолетних.  

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на  территории бывшего мясокомбината "Самсон" горело заброшенное здание.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Теги: 5-я советская улица, коммуналка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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