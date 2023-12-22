Более 60% петербуржцев считают, что престижно иметь высшее образование

Большинство респондентов (51%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции.

Два из трёх петербуржцев считают, что иметь высшее образование престижно. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Санкт-Петербурга.

Так, 66% опрошенных петербуржцев считают, что иметь высшее образование сегодня – престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (69 и 63% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего сторонников этой точки зрения – среди тех, кто окончил вуз (76% против 56% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Большинство респондентов (51%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. Ещё 38% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания.

Ранее стало известно, что петербуржцам нужно 237 тысяч рублей в месяц для счастья.

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