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На Рабфаковской водитель попытался дать 5000 рублей сотруднику ГАИ
Сегодня, 16:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Рабфаковской водитель попытался дать 5000 рублей сотруднику ГАИ

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Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками ГАИ. Водитель был доставлен в 32 отдел полиции. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

В Невском районе Петербурга пресечена попытка дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

Около двух часов ночи 23 марта у дома 3 корпус 1 по Рабфаковской улице инспекторы остановили Volkswagen Polo. За рулем находился 20-летний водитель.

Автомобилист при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 5000 рублей за непривлечение его к  административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками ГАИ. Водитель был доставлен в 32 отдел полиции. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ленобласти экс-сотрудник ДПС предстанет перед судом за получение взяток в размере 47 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, гаи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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