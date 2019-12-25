На Рабфаковской водитель попытался дать 5000 рублей сотруднику ГАИ

Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками ГАИ. Водитель был доставлен в 32 отдел полиции. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

В Невском районе Петербурга пресечена попытка дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

Около двух часов ночи 23 марта у дома 3 корпус 1 по Рабфаковской улице инспекторы остановили Volkswagen Polo. За рулем находился 20-летний водитель.

Автомобилист при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 5000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками ГАИ. Водитель был доставлен в 32 отдел полиции. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ленобласти экс-сотрудник ДПС предстанет перед судом за получение взяток в размере 47 млн рублей.

Фото: Piter.tv