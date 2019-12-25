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В Ленобласти экс-сотрудник ДПС предстанет перед судом за получение взяток в размере 47 млн рублей
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти экс-сотрудник ДПС предстанет перед судом за получение взяток в размере 47 млн рублей

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Дело направлено в  Выборгский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

В Ленобласти перед судом предстанет участник банды, обвиняемый в 40 коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, 39-летний экс-сотрудник ГИБДД с марта 2018 года по август 2019 года вместе с сообщниками в качестве взяток получил 47 млн рублей. За эти деньги подозреваемый помогал нарушителям уклоняться от административной ответственности.

Дело направлено в  Выборгский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Ранее бывший сотрудник комитета по законности Петербурга получил условный срок за взятку.

Фото: Piter.tv

Теги: взятки, гибдд, дпс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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