В Ленобласти экс-сотрудник ДПС предстанет перед судом за получение взяток в размере 47 млн рублей

Дело направлено в Выборгский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

В Ленобласти перед судом предстанет участник банды, обвиняемый в 40 коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, 39-летний экс-сотрудник ГИБДД с марта 2018 года по август 2019 года вместе с сообщниками в качестве взяток получил 47 млн рублей. За эти деньги подозреваемый помогал нарушителям уклоняться от административной ответственности.

Дело направлено в Выборгский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Ранее бывший сотрудник комитета по законности Петербурга получил условный срок за взятку.

Фото: Piter.tv