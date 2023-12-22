В квартире на проспекте Ударников обнаружили казино

Казино работало по данному адресу с августа 2023 года.

В Петербурге сотрудниками полиции пресечена незаконная игорная деятельность в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В доме 21 корпус 1 по проспекту Ударников 25 января в трехкомнатной квартире было обнаружено незаконное игорное заведение. На момент визита полицейских в квартире находился администратор заведения, охранник и 8 клиентов.

В ходе обыска полицейские изъяли 22 игровых автомата и шесть игровых компьютеров, ноутбук и денежные средства в сумме 33 000 рублей. По подозрению в организации подпольного казино задержаны 42-летний администратор заведения и 32-летний охранник. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Казино работало по данному адресу с августа 2023 года. За данный период сумма дохода от организованной противоправной деятельности злоумышленников составила около 13 миллионов рублей.

Осенью на севере Петербурга полиция ликвидировала очередное казино.

Видео: МВД