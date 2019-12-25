В Петербурге задержали коммерсанта, который незаконно получил более 14 млн рублей

Он занимался незаконной банковской деятельностью.

Сотрудники экономической полиции Адмиралтейского района пресекли незаконную банковскую деятельность. Подозреваемым оказался 30-летний коммерсант, рассказали в пресс-службе МВД.

В период с ноября 2022 года по январь 2024 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. Подозреваемый благодаря данным незаконным операциям получил доход в размере более 14 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Подозреваемый задержан.

Фото: МВД