Премии по итогам года ждут 37% петербуржцев

При этом, женщины надеются получить "тринадцатую" зарплату чаще мужчин.

Премии по итогам года ожидают 37% петербуржцев. Тринадцатые зарплаты потратят на раздачу долгов, накопления и отдых, узнали специалисты портала по поиску работы SuperJob.

Премии по итогам года выплатят 47% работодателей Петербурга: 25% будут премировать весь штат, 22% поступят выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

Премии ожидают 37% опрошенных петербуржцев. При этом, женщины надеются получить "тринадцатую" зарплату чаще мужчин. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

С помощью годовой премии опрошенных петербуржцы рассчитывают погасить займы и долги (18%). У 14% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие. По 9% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Также ранее стало известно, что более 80 процентов работодателей подарят новогодние подарки сотрудникам и их детям.

Фото: pxhere