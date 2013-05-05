Творческая молодежь Петербурга получит премии от Смольного

В этом году присудят 15 премий по 100 тыс. рублей каждая.

В понедельник, 11 декабря, губернатор Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга "Молодежная премия Санкт-Петербурга в области художественного творчества" в 2023 году". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Премия присуждается молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет и творческим коллективам с 2011 года по номинациям "За достижения в области сценического творчества", "За достижения в области кинотворчества", "За достижения в области музыкального творчества", "За достижения в области изобразительного творчества".

Важно, чтобы соискатели (в том числе – в коллективах) соответствовали указанному возрасту на дату подачи документов для участия в отборе. В этом году присудят 15 премий по 100 тыс. рублей каждая.

Ранее на Piter.TV: премии по итогам года ожидают 37% петербуржцев. "Тринадцатые зарплаты" потратят на раздачу долгов, накопления и отдых.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)