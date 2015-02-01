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В Петербурге победители международных и всероссийских олимпиад получат премии
Сегодня, 14:24
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В Петербурге победители международных и всероссийских олимпиад получат премии

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Всего присудят 219 премий на общую сумму 77,5 млн рублей.

Петербургские школьники, которые стали победителями международных и всероссийских олимпиад, получат премии городского правительства. Об этом 5 декабря рассказали в Смольном.

Постановление правительства "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников за 2023/2024 учебный год" подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Так, каждый школьник, в составе сборной страны победивший на международной олимпиаде, получит выплату в размере 1 млн рублей, а ставший призером – 800 тыс. рублей. 

Петербургские победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 500 тыс. рублей, призеры – по 300 тыс. рублей. 

Все школьники, которым присуждается премия, должны на дату проведения олимпиады обучаться по основным общеобразовательным программам. 

Пресс-служба Смольного 

Всего присудят 219 премий на общую сумму 77,5 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: петербургские фестивали получили награды на Russian Event Awards. 

Фото: Piter.TV

Теги: премии, школьные олимпиады
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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