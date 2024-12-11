В лесном тайнике под Петербургом обнаружили 140 литров прекурсоров

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В лесу Ленобласти обнаружили 140 литров прекурсоров.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 5 февраля полицейские в поселке Первомайское Выборгского района изъяли 14 канистр по 10 литров с неизвестной жидкостью.

Экспертиза показала, что жидкость в одной из канистр – прекурсор наркотических средств и психотропных веществ. Остальное исследуют позже.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Космонавтов нашли два килограмма запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV