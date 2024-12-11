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В лесном тайнике под Петербургом обнаружили 140 литров прекурсоров
Сегодня, 9:19
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В лесном тайнике под Петербургом обнаружили 140 литров прекурсоров

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В лесу Ленобласти обнаружили 140 литров прекурсоров. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 5 февраля полицейские в поселке Первомайское Выборгского района изъяли 14 канистр по 10 литров с неизвестной жидкостью. 

Экспертиза показала, что жидкость в одной из канистр – прекурсор наркотических средств и психотропных веществ. Остальное исследуют позже. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Космонавтов нашли два килограмма запрещенных веществ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: первомайское, прекурсоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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