В лесном тайнике под Петербургом обнаружили 140 литров прекурсоров

В лесу Ленобласти обнаружили 140 литров прекурсоров.
По данным АН "Оперативное прикрытие", 5 февраля полицейские в поселке Первомайское Выборгского района изъяли 14 канистр по 10 литров с неизвестной жидкостью.
Экспертиза показала, что жидкость в одной из канистр – прекурсор наркотических средств и психотропных веществ. Остальное исследуют позже.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Космонавтов нашли два килограмма запрещенных веществ.
Фото: Piter.TV
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