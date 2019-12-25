Владелец разбитого смартфона и простреленной щеки простил разбойника. Суд прекратил уголовное дело

Конфликт произошел на станции метро "Спасская" в январе.

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Алексея Колоса, которого обвиняли в грабеже и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Еще в январе Колос, находясь на платформе станции метро "Спасская", выхватил телефон из рук одного из пассажиров на глазах других горожан. В ответ на требование владельца смартфона вернуть вещь, злоумышленник принялся бить мужчину по голове, а затем швырнул чужой гаджет об пол. Пассажиру оказался причинен не только материальный ущерб на 12 500 рублей, но и физическая боль и моральный вред. Кроме того, после конфликта Колос выстрелил в голову потерпевшему из аэрозольного пистолета, попав в левую щеку, из-за чего мужчине пришлось обращаться за помощью к медикам – раненому пассажиру наложили несколько швов.

Потерпевший подал ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку Колос загладил вред, и стороны примирились. Сам разбойник признал вину в случившемся.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на 11 лет за хранение наркотиков.

Фото: Piter.TV