Петербуржца осудили на 11 лет за хранение наркотиков

При мужчине нашли 760 грамм запрещенной смеси.

В Петербурге осудили 25-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном хранении наркотиков. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима.

Установлено, что в минувшем июне горожанин незаконно хранил при себе смесь с наркотическим средством МДМА без цели сбыта. У мужчины изъяли более 760 грамм запрещенного вещества, считающегося особо крупным размером.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее другому петербуржцу вынесли приговор за протащенного по асфальту инспектора ДПС.

Фото: Piter.TV