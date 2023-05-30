Предъявлено обвинение четверым мигрантам, похитившим своего соотечественника в Петергофе

Похитители вымогали за освобождение мужчины 200 тыс. рублей.

В Петербурге четверым мигрантам предъявили обвинение в похищении своего соотечественника. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по городу 2 апреля.

По версии следствия, вечером 30 марта злоумышленники у дома на улице Халтурина в Петергофе избили 21-летнего приезжего и посадили его в автомобиль "ГАЗ А21R22". После потерпевшего увезли в квартиру на проспекте Стачек, где насильно удерживали. Похитители вымогали за освобождение мужчины 200 тыс. рублей.

Действия фигурантов пресекли 31 марта, парень был освобожден полицейскими. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании мигрантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу