В Петербурге предприятия наградили знаком "За качество товаров, работ и услуг"

Лучшим петербургским предприятиям вручены награды за качество.

В рамках форума "Российский промышленник" прошла ежегодная церемония награждения лучших предприятий и организаций Санкт-Петербурга почетным знаком "За качество товаров, работ и услуг". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Награды вручаются уже в течение 10 лет. По итогам 2023 года, 18 предприятий и организаций города стали обладателями награды, заняв призовые места в двух категориях: "Промышленные предприятия" и "Организации сферы услуг".

Ранее сообщалось, что мораторий на закон о КРТ в Петербурге продлили до 2025 года.

Фото: администрация Петербурга