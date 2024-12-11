Власти Северной столицы проведут более 300 мероприятий в честь 80-летия Победы

Президент России провел заседание по вопросам программ поддержки ветеранов боевых действий.

Президент России Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета "Победа", в рамках которого обсудил с чиновниками меры поддержки ветеранов боевых действий и план празднования 80-летия Победы и Великой Отечественной войне, – сообщают в пресс-службе Смольного.

В частности, сегодня президент сообщил о том, что им был подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла, а также жителям блокадного Ленинграда.

Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодёжь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны в том числе рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность его защищать, так, как в наши дни это делают внуки и правнуки солдат-победителей – участники специальной военной операции. Владимир Путин, Президент РФ

Глава страны также поддержал инициативу обеспечить всех фронтовиков Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета.

В рамках заседания был рассмотрен федеральный план по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня Победы. Он включает в себя 171 мероприятие, 35 из которых будут проведены в Санкт-Петербурге. Городской же план подразумевает проведения как минимум 329 событий.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится музей памяти детей, погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: kremlin.ru