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В Ледовом дворце  прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя
Сегодня, 16:50
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В Ледовом дворце  прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя

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В рамках торжественной части были вручены знаки отличия за профессиональные достижения, а также подведены итоги Спартакиады строителей.

В Ледовом дворце  прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. С поздравлениями к представителям строительной отрасли обратились губернатор города Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и президент Союза строительных объединений Александр Вахмистров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках торжественной части были вручены знаки отличия за профессиональные достижения, а также подведены итоги Спартакиады строителей. Победители получили заслуженные награды, отмечающие их трудовые, спортивные и творческие успехи.

Особое внимание привлек конкурс "Нам песня строить и жить помогает". Финалисты блестяще исполнили неформальный гимн Санкт-Петербурга "Город над вольной Невой...". Юный художник, победивший в конкурсе рисунков, также был отмечен специальным призом.

Концертная программа продолжилась выступлениями популярных артистов, среди которых были группы Uma2rman и "Марсель", певица Слава, Игорь Корнелюк и другие. 

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: день строителя, праздничный концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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