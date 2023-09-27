В рамках торжественной части были вручены знаки отличия за профессиональные достижения, а также подведены итоги Спартакиады строителей.

В Ледовом дворце прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. С поздравлениями к представителям строительной отрасли обратились губернатор города Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и президент Союза строительных объединений Александр Вахмистров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках торжественной части были вручены знаки отличия за профессиональные достижения, а также подведены итоги Спартакиады строителей. Победители получили заслуженные награды, отмечающие их трудовые, спортивные и творческие успехи.

Особое внимание привлек конкурс "Нам песня строить и жить помогает". Финалисты блестяще исполнили неформальный гимн Санкт-Петербурга "Город над вольной Невой...". Юный художник, победивший в конкурсе рисунков, также был отмечен специальным призом.

Концертная программа продолжилась выступлениями популярных артистов, среди которых были группы Uma2rman и "Марсель", певица Слава, Игорь Корнелюк и другие.

Фото: портал "Строительный Петербург"