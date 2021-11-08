В Петербурге депутаты ЗакСа разработают требования к владельцам животных

Правила разработают с привлечением экспертов и общественности.

Депутаты ЗакСа напишут правила содержания домашних животных в Петербурге. Поправку к законопроекту о разграничении полномочий органов госвласти в области обращения с животным, уже принятому в первом чтении, предложили Денис Четырбок, Павел Иткин, Алексей Макаров и Михаил Амосов.

Как заявил депутат Денис Четырбок, требования коснуться почти каждого жителя Северной столицы. Правила разработают с привлечением экспертов и общественности.

Требования обсудят на базе постоянной комиссии по экологии и природопользованию, с привлечением всех заинтересованных сторон. Депутаты планируют обсудить правила выгула собак. Рассмотрят они и инициативу, связанную с запретом открывать питомники в в многоквартирных домах.

Ранее на Piter.tv: в преддверии новогодних праздников зоозащитники попросили петербуржцев отказаться от пиротехники.

Фото: Pxhere