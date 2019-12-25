Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Турцию

Всем рекомендуется покупать страховку, которая покроет лечение коронавируса.

Ассоциация туроператоров России рассказала о новых правилах въезда в Турцию. Памятка опубликована на сайте организации.

Для въезда в Турцию россиянам, как и прежде, не нужно получать визу. Справка об отрицательном тесте на коронавирус также не нужна. Однако, во время полета все туристы должны заполнить анкету. В ней нужно указать контакты, адрес пребывания в Турции и данные о своем здоровье.

В аэропорту всем измерят температуру. При типичных симптомах коронавируса, туристу предложат сдать бесплатный тест на коронавирус. Если он окажется положительным, его отправят в госпиталь.

При этом в АТОР порекомендовали покупать страховку, которая будет покрывать лечение от коронавируса.

Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение.

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