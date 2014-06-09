В МЧС России напомнили о правилах безопасности в самолете

В аэропорту и в салоне самолета нельзя оставлять вещи без присмотра.

В МЧС России напомнили о правилах безопасности в аэропорту и в салоне самолета. Пассажирам напомнили, что безопасность пассажиров — это их ответственность. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России, никогда нельзя оставлять вещи без присмотра в аэропорту и в салоне самолета.

В аэропорту нельзя оставлять детей без присмотра. Обнаруженные подозрительные вещи запрещено трогать, о них необходимо сообщить сотруднику аэропорта.

Не стоит забывать о правилах безопасности и в салоне самолета. Важно внимательно слушать все, что говорят бортпроводники. Перед взлетом всегда нужно пристегивать ремень. Телефон следует перевести в режим "в самолете". При взлете надо поставить спинку кресла в вертикальное положение. Не стоит пользоваться электроприборами при взлете, это может помешать навигационному оборудованию.

Если во время полета самолет попал в зону турбулентности и самолет трясет, надо пристегнуться и внимательно слушать, что говорит бортпроводник. При посадке самолета нельзя вставать, нужно дождаться разрешения бортпроводника. Пресс-служба ГУ МЧС России

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Фото: Piter.tv