  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МЧС России напомнили о правилах безопасности в самолете
Сегодня, 16:26
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В МЧС России напомнили о правилах безопасности в самолете

0 0

В аэропорту и в салоне самолета нельзя оставлять вещи без присмотра.

В МЧС России напомнили о правилах безопасности в аэропорту и в салоне самолета. Пассажирам напомнили, что безопасность пассажиров — это их ответственность. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России, никогда нельзя оставлять вещи без присмотра в аэропорту и в салоне самолета. 

В аэропорту нельзя оставлять детей без присмотра. Обнаруженные подозрительные вещи запрещено трогать, о них необходимо сообщить сотруднику аэропорта. 

Не стоит забывать о правилах безопасности и в салоне самолета. Важно внимательно слушать все, что говорят бортпроводники. Перед взлетом всегда нужно пристегивать ремень. Телефон следует перевести в режим "в самолете". При взлете надо поставить спинку кресла в вертикальное положение. Не стоит пользоваться электроприборами при взлете, это может помешать навигационному оборудованию. 

Если во время полета самолет попал в зону турбулентности и самолет трясет, надо пристегнуться и внимательно слушать, что говорит бортпроводник. При посадке самолета нельзя вставать, нужно дождаться разрешения бортпроводника.

Пресс-служба ГУ МЧС России

Ранее мы писали, что компания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы из Петербурга в Карши.

Фото: Piter.tv

 

Теги: безопасность, мчс россии, правила безопасности в самолете
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии