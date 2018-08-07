Огненный торнадо: Бушующий лесной пожар в Калифорнии стал самым мощным за всю историю

Огонь охватил уже 284 тысячи акров. В соцсетях множество фото и видео разрушительного пожара на севере Калифорнии.

На севере Калифорнии бушуют лесные пожары, которые стали самыми мощными за всю историю штата.

По масштабам нынешний пожар уже превзошел прошлогодний пожар в Калифорнии в районе Санта-Барбары. Сейчас сообщается, что огонь уничтожил 285 000 акров (приблизительно 115 00 гектаров). С огнем борются и с воздуха и с земли. На ликвидации пожара задействовано около 14 000 пожарных. Пожары сдерживаются только на 30%. По прогнозам пожарных служб штата такая ситуация будет продолжаться минимум неделю.

Распространению огня способствует жаркая, сухая ветряная погода. На сегодняшний день известно о 6 погибших, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Местные жители называют этот пожар "Огненным торнадо".

Видео: YouTube, Twitter

Фото: Twitter