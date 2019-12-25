Под Красноярском в жилом доме произошел взрыв газа и пожар

В пожаре погиб человек.

В Красноярском крае в пожаре погиб человек.

ЧП произошло в ночь на вторник 31 марта в поселке закрытого типа Зеленогорск под Красноярском. Около половины 3го ночи по Московскому времени поступил сигнал о возгорании в многоквартирном пятиэтажном жилом доме. Пребывшие на место спасатели установили, что горели 2 квартиры на площади 70 квадратных метров. В пожаре погиб мужчина.

Следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщают, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Предварительно установлено, что в квартире, где есть погибший, произошел взрыв бытового газа. Личность погибшего устанавливается, так как он арендовал квартиру.

В результате погиб житель этой квартиры, пока его личность устанавливается, поскольку мужчина арендовал жилье. Из-за пожара повреждены еще две квартиры, их жильцы эвакуированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, соседи. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК РФ по Красноярскому краю

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Фото: ВК, Типичный Зелек