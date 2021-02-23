В ресторане "Явмясо" на улице Кржижановского произошел пожар. Эвакуировали 50 человек

В помещении кухни заведения полыхало на площади 2 "квадрата".

В ресторане "Явмясо", расположенном в ТЦ "Ладога" в Невском районе, 22 июля произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о возгорании по адресу: улица Кржижановского, 8, поступили на пульт спасателей в 20:40. В помещении кухни заведения полыхало на площади 2 "квадрата". Были эвакуированы 50 человек. Огонь потушили в 20:58.

Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Лиговском проспекте в Петербурге полыхало здание "Додо Пиццы".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)