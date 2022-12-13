Во время пожара в общежитии на Малой Балканской улице пострадала женщина

Обгорела обстановка комнаты и балкона на площади 18 "квадратов".

Во Фрунзенском районе во время пожара в общежитии пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Во вторник, 28 февраля, в 17:04 в шестикомнатной коммунальной квартире на Малой Балканской, 52, обгорела обстановка комнаты и балкона на площади 18 м2. На вышележащем этаже обгорел балкон на площади 3 м2.

В 18:11 пожар был ликвидирован силами 4 единиц техники и 20 человек личного состава.

Пострадавшая женщина была направлена для осмотра в медицинское учреждение.

Ранее женщина погибла в ночном пожаре на улице Солдата Корзуна.

Фото и видео: Piter.tv (Даниил Болотин)