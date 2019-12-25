Женщина погибла в ночном пожаре на улице Солдата Корзуна

В трёхкомнатной квартире вспыхнула обстановка на площади 4кв.м.

В ночь на понедельник, 28 февраля, в квартире дома №36 по улице Солдата Корзуна в Кировском районе Петербурга случился пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба управления ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 5:27: как выяснилось, огонь уничтожил обстановку на площади 4 кв.м. в трёхкомнатной квартире.

На место происшествия прибыли 15 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Пламя удалось полностью ликвидировать в 5:22.

Ранее мы сообщили о том, что на Якорной улице 10 пожарных потушили дом.

Фото: Piter.TV