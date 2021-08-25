Спасатели эвакуировали около 100 человек из-за пожара в центре Мурманска

На площади 30 кв. метров горела кровля жилого дома номер 15 на улице Коминтерна.

По предварительной информации, из-за пожара на кровле жилого дома в центре Мурманска эвакуировано порядка 100 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пресс-служба МЧС России по Мурманской области сообщает, что пожар локализован. Всего на ликвидации задействовано от МЧС 24 человека и семь единиц техники.

В настоящее время пожар локализован. Причины пожара неизвестны.

Ранее в Свердловской области из-за лесного пожара эвакуируют детские учреждения.

Видео: ВКонтакте / АРКТИК-ТВ