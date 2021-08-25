В Свердловской области из-за лесного пожара эвакуируют детские учреждения

Из-за природного пожара в районе деревни Хомутовка под Первоуральском В Свердловской области 25 августа спасатели эвакуировали 56 жителей садового товарищества №82, в том числе восемь детей. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
Также прошла эвакуация детского лагеря "Лесная сказка" с 45 детьми, коллективного сада №79 и местного психоневрологического диспансера.
Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что угроза пожара населенным пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовка снята.
Ранее в пригороде Воронежа вспыхнул природный пожар.
Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все