В Свердловской области из-за лесного пожара эвакуируют детские учреждения

На данный момент в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24.

Из-за природного пожара в районе деревни Хомутовка под Первоуральском В Свердловской области 25 августа спасатели эвакуировали 56 жителей садового товарищества №82, в том числе восемь детей. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Также прошла эвакуация детского лагеря "Лесная сказка" с 45 детьми, коллективного сада №79 и местного психоневрологического диспансера.

Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что угроза пожара населенным пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовка снята.

Ранее в пригороде Воронежа вспыхнул природный пожар.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга