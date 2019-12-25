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В Комарово пожарные тушили крышу деревянного дома
Сегодня, 12:48
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В Комарово пожарные тушили крышу деревянного дома

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Обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером 18 июня в Курортном районе Петербурга горел дачный дом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Возгорание произошло на дачном участке № 18 по улице Васильева. В доме площадью 60 квадратных метров пламя охватило крышу. Информация о пожаре в диспетчерскую службу спасения поступила в 22:20. На место события прибыли 12 пожарных и три единицы спецтехники. Огонь локализовали спустя 32 минуты. 

Сведения о пострадавших не поступали. Выясняются причины возгорания. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Комендантском проспекте утром горела квартира. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.tv

Теги: горит дача, исторический район петербурга, курортный район, пожар в комарово, спасатели
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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