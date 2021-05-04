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В Красносельском районе сгорел садовый дом площадью 30 "квадратов"
Сегодня, 10:19
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Красносельском районе сгорел садовый дом площадью 30 "квадратов"

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Два человека отравились угарным газом.

В ночь с 8 на 9 марта в Горелово произошел пожар. В огне оказался садовый дом площадью 30 кв. метров. Он полностью выгорел, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло на улице Парковой, 91. С пожаром справились за один час. По предварительным данным, есть два пострадавших — мужчина и женщина. Они надышались дымом.

В ликвидации огня участвовали 15 спасателей и 3 единицы техники. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Чкаловском проспекте обрушился этаж. 

Фото из архива ГУ МЧС по СПб 

Теги: дача, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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