В Красносельском районе сгорел садовый дом площадью 30 "квадратов"

Два человека отравились угарным газом.

В ночь с 8 на 9 марта в Горелово произошел пожар. В огне оказался садовый дом площадью 30 кв. метров. Он полностью выгорел, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло на улице Парковой, 91. С пожаром справились за один час. По предварительным данным, есть два пострадавших — мужчина и женщина. Они надышались дымом.

В ликвидации огня участвовали 15 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Чкаловском проспекте обрушился этаж.

Фото из архива ГУ МЧС по СПб