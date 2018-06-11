В Красногвардейском районе Петербурга горел ангар

К 18:50 огонь был локализован.

В понедельник, 18 сентября, в Красногвардейском районе на шоссе Революции, 88, полыхал складской ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

О пожаре стало известно в 17:50. Горела пристройка, используемая под автосервис, размером 5х8 метров. К 18:50 огонь был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. От МЧС привлекалось шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в квартире Выборгского района эвакуировал 15 человек.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург