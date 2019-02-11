Пожар в квартире Выборгского района эвакуировал 15 человек

Горела обстановка на площади 10 "квадратов".

Сегодня, 17 сентября, в 10:31 произошел пожар в двухкомнатной квартире на проспекте Просвещения, 35, Выборгского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Горела обстановка на площади 10 "квадратов". Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. В 10:54 огонь был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

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Фото: Piter.TV