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Пожар в квартире Выборгского района эвакуировал 15 человек
Сегодня, 14:18
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Пожар в квартире Выборгского района эвакуировал 15 человек

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Горела обстановка на площади 10 "квадратов".

Сегодня, 17 сентября, в 10:31 произошел пожар в двухкомнатной квартире на проспекте Просвещения, 35, Выборгского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Горела обстановка на площади 10 "квадратов". Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. В 10:54 огонь был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Ранее на Piter.TV: на Бухарестской всю ночь горел огромный ресторан.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в выборгском районе, эвакуация людей из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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