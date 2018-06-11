Пожар в гаражах в Красногвардейском районе локализован

Сведения о пострадавших не поступали, к ликвидации огня привлекались пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

В пятницу, 22 декабря, в Красногвардейском районе у дома 10А по Шафировскому проспекту загорелись гаражи. Пожар локализовали, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:40. Стало известно, что в комплексе из пяти гаражей, размер каждого из которых составляет 3х4 метра, и ангара 10х30 метров происходило горение на площади 200 "квадратов". Огонь локализовали к 19:48.

Сведения о пострадавших не поступали, к ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области" осуществит выезд на место пожара для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком