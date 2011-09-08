Иностранец погиб при пожаре в цехе по производству мебели в Ленобласти

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Мужчина погиб при пожаре в цехе по производству мебели во Всеволожском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

Возгорание в деревне Новосергиевке произошло 15 декабря около четырех часов утра. На площади 300 квадратных метров горел ангар, в котором располагается цех по производству мебели. Пожар был ликвидирован силами МЧС в 6:45.

В результате возгорания погиб 50-летний гражданин Узбекистана. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Также в Вырице после пожара в частном доме нашли трупы мужчины и женщины.

Фото: Piter.tv