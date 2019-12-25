В Вырице после пожара в частном доме нашли трупы мужчины и женщины

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности проводки.

После пожара в частном доме в Гатчинском районе были обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 декабря от очевидца поступило сообщение о том, что в поселке Вырица горит частный дом, внутри мужчина и женщина, их не могут вытащить. В ходе выезда установлено, что одноэтажный деревянный частный дом сгорел на 90%. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности проводки.

После тушения пожара в ходе разбора завалов дома был обнаружен обгоревший труп мужчины, предположительно, 61-летнего хозяина дома. Также был обнаружен труп женщины (данные устанавливаются).

Ранее в Петербурге в квартирном пожаре на Лени Голикова пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV