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На улице Федора Абрамова горела электрощитовая
Сегодня, 17:59
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На улице Федора Абрамова горела электрощитовая

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Пламя тушили 20 спасателей и четыре спецмашины. 

Сегодня, 20 мая, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Федора Абрамова в доме № 16, корпус 3, загорелось помещение электрощитовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:17. В здании на первом этаже огонь распространился по площади два "квадрата".

Пламя тушили 20 спасателей и четыре спецмашины. В 17:36 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.
                  
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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в доме, улица федора абрамова, электрощитовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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