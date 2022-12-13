На улице Федора Абрамова горела электрощитовая

Сегодня, 20 мая, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Федора Абрамова в доме № 16, корпус 3, загорелось помещение электрощитовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:17. В здании на первом этаже огонь распространился по площади два "квадрата".
Пламя тушили 20 спасателей и четыре спецмашины. В 17:36 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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