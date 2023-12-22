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В пятикомнатной квартире на проспекте Славы случился пожар
Сегодня, 14:40
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В пятикомнатной квартире на проспекте Славы случился пожар

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Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Во Фрунзенском районе сегодня, 11 марта, произошел пожар. На проспекте Славы в доме № 30, корпус 4, вспыхнула пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На кухне пламя охватило один квадратный метр. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:48. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.  В 13:19 пожар был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали.   Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Центре содействия семейному воспитанию на Малоохтинском случился пожар.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, пожар в квартире, проспект славы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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