В пятикомнатной квартире на проспекте Славы случился пожар

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Во Фрунзенском районе сегодня, 11 марта, произошел пожар. На проспекте Славы в доме № 30, корпус 4, вспыхнула пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На кухне пламя охватило один квадратный метр. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:48.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 13:19 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Центре содействия семейному воспитанию на Малоохтинском случился пожар.

Фото: Piter.tv