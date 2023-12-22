В Центре содействия семейному воспитанию на Малоохтинском случился пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стало использование вейп-устройства. В результате пожара пострадал 15-летний юноша, который был госпитализирован.

В воскресенье, 10 марта, в одном из детских учреждений в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование вейп-устройства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Информация о пожаре в социальном учреждении, где площадь возгорания составляла 15 кв.м. поступила в 10:07. Пожар в учреждении произошел из-за возгорания электронной сигареты одного из подростков. В результате огонь перекинулся на постельное бельёё и мебель в комнате. Частично инцидент был потушен работниками учреждения до прибытия пожарных.

Из здания эвакуировали 16 детей. В результате пожара пострадал 15-летний юноша, который был госпитализирован. Тушение продолжалось около часа. В борьбе с огнём было задействовано три единицы техники и 15 сотрудников экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что во время квартирного пожара на Подольской улице пострадала женщина.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга