На Витебском проспекте горит производственное здание

К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники МЧС и 40 человек личного состава.

В Московском районе Петербурга горит производственное здание, рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре на Витебском проспекте, 111, поступило в дежурную службу 13 июня в 08:52. Происходит горение в производственном здании размером 20х30 метров. Площадь горения уточняется.

К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники МЧС и 40 человек личного состава.

Неизвестные ночью 13 июня подожгли релейный шкаф на станции Пискарёвка.

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