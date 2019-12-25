Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Пискарёвка

Содержимое шкафа было частично уничтожено огнём, при этом конструкция рядом со станцией затронута не была.

В ночь на вторник, 13 июня, неизвестные злоумышленники устроили поджог релейного шкафа на станции Пискарёвка. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Содержимое шкафа частично уничтожено огнём, при этом конструкция рядом со станцией затронута не была. Предварительно сообщается, что шкаф хотели вскрыть, но не смогли, поэтому просто залили воспламеняющеюся жидкость внутрь.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани.

Фото: Telegram / Спб-Главный