Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани

Подозреваемые проходят по статье за диверсию.

Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг 18 мая на железнодорожном перегоне под Казанью. В настоящее время правоохранительным органам удалось задержать троих подозреваемых, которыми оказались подростки. несовершеннолетние фигуранты расследования будут отвечать за свои действия по статье за организацию диверсии. В региональной пресс-службе полиции заметили, что из-за инцидента на станции Дербышки в промзоне Казани властям пришлось задерживать четыре грузовых состава. В пресс-службе Горьковской железной дороги добавили, что на расписание и график движения пригородных электричек или пассажирских поездов ситуация не повлияла.

18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджогаю пресс-служба Горьковской железной дороги

Напомним, что оперативно потушить огонь не получилось, поэтому шкафы полностью выгорели. Подозреваемыми стали школьники в возрасте от 14 до 15 лет. Двое из них ранее уже привлекались сотрудниками правопорядка за повреждение чужого имущества. Максимальное наказание по статье "диверсия" грозит сроком до 20 лет лишения свободы.

Мужчина избил пенсионера на автобусной остановке в Казани.

Фото и видео: Telegram / BAZA