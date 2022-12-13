В пожаре на Костюшко погиб мужчина и пострадала женщина

На 3-м этаже жилого дома в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 20 "квадратов".

В Московском районе после пожара в квартире погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Костюшко, 10, поступило 21 марта в 10:27. На 3-м этаже жилого дома в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 20 м2.

В 11:35 пожар был ликвидирован. С вышележащих этажей были эвакуированы 40 человек. В результате пожара погиб мужчина, а также пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее на Комендантском проспекте во время пожара погиб мужчина и пострадала женщина.

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