На Комендантском проспекте во время пожара погиб мужчина и пострадала женщина

В Приморском районе во время пожара в квартире-студии погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в квартире на Комендантском проспекте поступило 20 марта в 05:25. В квартире-студии обгорела обстановка на площади 10 м2.
В 05:54 пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение.
Ранее на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все