На Комендантском проспекте во время пожара погиб мужчина и пострадала женщина

В квартире-студии обгорела обстановка на площади 10 "квадратов".

В Приморском районе во время пожара в квартире-студии погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире на Комендантском проспекте поступило 20 марта в 05:25. В квартире-студии обгорела обстановка на площади 10 м2.

В 05:54 пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.

Фото: Piter.tv